Pioggia, grandine e allagamenti a Ferrara. Spal, partita sospesa al ‘Mazza’

Ferrara, 24 settembre 2023 – Un’ora di nubifragio con pioggia battente intervallata a fitte grandinate. Un violento temporale si è abbattuto nel tardo pomeriggio di ieri sul territorio ferrarese. Le aree più colpite sono state il capoluogo e Francolino. I disagi maggiori si sono verificati proprio nella frazione sul Po, dove la grandine ha imbiancato case e vie mentre l’acqua ha fatto il resto, causando allagamenti sulle strade e nei piani bassi di alcune abitazioni. Situazioni analoghe si sono verificate a macchia di leopardo anche in città.

Strade come fiumi nel quadrante di via Bologna e in zona stadio. Il ‘Mazza’ si è rapidamente trasformato in un lago, costringendo prima a sospendere e poi a rinviare a data da destinarsi la partita Spal-Lucchese.

Allagato anche il sottopasso di via Modena, con conseguenti disagi per la circolazione, ‘appesantita’ anche dal deflusso dei tifosi che lasciavano lo stadio. Martellato dalla furia del maltempo pure il Mercato europeo, allestito in questi giorni in viale Alfonso I d’Este. L’enorme quantità di acqua ha messo in difficoltà il sistema fognario, che faticava ad assorbirla tutta con ovvie conseguenze sulle arterie. Al lavoro per tutta la sera i vigili del fuoco e la polizia locale.