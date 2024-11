Pionieri ferraresi in Sardegna. Mosaico di vite negli anni Trenta

Alle 17.30 di oggi, alla libreria Libraccio di piazza Trento Trieste, Stefano Muroni presenterà il suo libro ’L’ultima città del Duce’. Dialogherà con l’autore Maria Gloria Panizza. Nella remota bellezza della Sardegna, tra cime aguzze e spiagge incontaminate, si cela una storia dimenticata: quella dei coloni che, spinti da ideali di grandezza e dalle promesse del regime fascista, si sono avventurati nell’isola per costruire un futuro migliore. ‘L’ultima città del Duce’ racconta le esperienze di questi pionieri, tra cui oltre quaranta famiglie ferraresi, che negli anni Trenta sbarcarono per rendere quei terreni fertili e vivibili, svelando le loro speranze e delusioni, le lotte quotidiane e i legami indissolubili nati tra le terre aride e il mare. Dalla costruzione di Carloforte ai primi impianti minerari, dall’epica favola della triste Carbonia – la città del carbone, bella e mostruosa – fino ad arrivare a Fertilia, che doveva rappresentare l’utopia della bellezza razionalista, l’ultima città di Mussolini, l’autore ricostruisce un mosaico di vita e resistenza attraverso una narrazione ricca di emozioni, di testimonianze dirette, aneddoti e immagini d’epoca. Un’opera che invita a riflettere sull’importanza della memoria, delle radici, della continua ricerca di identità e di appartenenza, in un mondo in costante cambiamento.

Muroni è attore, scrittore, autore e produttore cinematografico. Appassionato di scrittura, architettura del Novecento e storia contemporanea, ha pubblicato ‘Tresigallo, città di fondazione’ e le raccolte di racconti ‘Dall’alto della pianura’ e ‘Gli ultimi indiani di bonifica’.