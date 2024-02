"Piove dentro la scuola ’Gulinelli’. Il tetto deformato va sistemato"

Nel Consiglio comunale di Copparo di lunedì scorso, il gruppo Pd hanno presentato un’interpellanza per chiedere lumi sullo stato della scuola d’Infanzia ‘Gulinelli’. Ad illustrarla è stata la consigliera Martina Berneschi che ha riferito come l’edificio scolastico presenti da diversi mesi "problemi di infiltrazione di acqua piovana, in occasione di precipitazioni anche di media identità. Diversi genitori hanno chiesto informazioni al personale della scuola, che ha riferito di aver segnalato la problematica agli uffici comunali competenti". Inoltre, ha ricordato come nel dicembre 2021 "a seguito degli esiti delle verifiche di vulnerabilità sismica commissionati nel 2019, la Giunta Comunale di Copparo ha approvato il progetto di fattibilità tecnica ed economica/ definitivo inerente l’intervento per la ristrutturazione con messa in sicurezza e miglioramento sismico dell’edificio, per un importo stimato di 470mila euro, in cui si fa riferimento anche a lavori necessari che interessano la copertura". Nell’interpellanza, accompagnata da foto, il Pd ha evidenziato come da qualche mese siano apparse "evidenti deformazioni sul tetto della scuola, ben visibili anche all’esterno, che paiono interessare non tanto la copertura quanto la struttura sottostante", e che gli interventi strutturali indicati dai professionisti incaricati "per migliorare staticamente e sismicamente l’edificio" e resi noti dal Comune con comunicato stampa pubblicato in data 23 dicembre 2021 non risultano a oggi né avviati né previsti". Da qui, la richiesta al primo cittadino di riferire "se sia a conoscenza di quali siano le reali condizioni di tetto e sottotetto", e le motivazioni per cui l’intervento di messa in sicurezza dell’edificio, "la cui approvazione progettuale di fattibilità è stata annunciata su tutti i quotidiani il 23 dicembre 2021, non sia stato mai stato inserito nel piano triennale delle Opere Pubbliche e quindi mai realizzato". Infine viene richiesto se sia intenzione della Giunta comunale "intervenire con verifiche urgenti sullo stato della struttura, viste le frequenti infiltrazioni di acqua piovana e lo stato del tetto" e se si intenda "procedere con urgenza allo stanziamento di risorse per la realizzazione dell’intervento di miglioramento sismico individuato dai professionisti incaricati". La risposta è attesa alla prossima seduta di Consiglio.

Valerio Franzoni