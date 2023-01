Piove ma non basta: il Po soffre "Manca all’appello il 30% d’acqua"

di Mario Bovenzi Piove ma ancora non basta per allontanare dalle rive e dalla recente memoria – l’anno scorso – lo spettro della siccità di un’estate costellata di isolotti affiorati nella corrente, processioni con gli occhi al cielo nella sommità d’un argine a Bondeno, il terreno rosso per il sale delle valli del Mezzano. Lo dicono i numeri che annuncia l’Arpae, agenzia regionale per la protezione ambientale. Questo il quadro. "Nonostante le recenti piogge – il bollettino che racconta quello che succede ed anche un po’ quello che rischia di succedere – il fiume Po è ridotto a Pontelagoscuro a circa il 30% in meno sulla portata media. Il livello è largamente inferiore all’anno scorso". Scorre lenta l’acqua sotto il ponte dell’autostrada ma all’appello ne manca un bel po’. E’ piovuto a tratti, un’illusione di qualche giorno. Ma, appunto, non basta. Ancora più scuro, non per le nubi, il quadro se si guarda a nord. E’ dimezzato il Po che bagna Torino. Il clima pazzo preoccupa. La vicepresidente della Regione con delega all’Ambiente, Irene Priolo, ha convocato l’altro giorno un incontro della cabina di regia sulla criticità idrica. Sul tavolo le piogge cadute con il contagocce e le temperature elevate (la media...