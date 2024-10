Piovono calcinacci nel cimitero: "Situazione nota, quando i lavori?"

Piovono calcinacci nel cimitero di Portomaggiore. L’episodio si è verificato nell’ala destinata ai loculi, dove si sono staccati pezzi di intonaco. "Questo succede quando si fanno orecchie da mercante – attacca a muso duro il leader della destra portuense, Roberto Badolato – A più riprese attraverso interrogazioni e interpellanze abbiamo chiesto interventi di messa in sicurezza del nostro cimitero, ma senza risultati apprezzabili e questi sono i risultati". E indica i calcinacci che sono franati. "E se fosse rimasto coinvolto un cittadino, avrebbero parlato di fatalità? Servono interventi urgenti per evitare il ripetersi di analoghi episodi, vista la presenza di altri punti a rischio del distacco di pezzi di intonaco come nei pressi dei loculi della campata numero 75 o 54. O aspettiamo la disgrazia? E dire che siamo nell’imminenza della celebrazione dei nostri morti. Non è certo un bel biglietto da visita quando si andrà a portare un fiore sulle tombe dei propri cari". Lo stato dei cimiteri del territorio comunale è uno dei cavalli di battaglia del capogruppo di "Uniti per Portomaggiore". Pochi mesi fa Badolato era intervenuto segnalando una situazione di degrado nel cimitero di Gambulaga, "con tombe da tempo abbandonate, che sono ormai collassate e frantumate. Per queste tombe non sembrerebbe esservi la potenzialità di rintracciare gli eredi, ma a sanare una situazione di tale degrado deve provvedere il Comune".

Franco Vanini