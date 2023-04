Ferrara, presa la banda dei ‘pirati’ del canale: pescavano con lo storditore

Codigoro (Ferrara), 22 aprile 2023 – Calano i gommoni nelle acque del canale a ’Torbiera’ di Codigoro, poi allacciano le batterie agli elettrostorditori di costruzione artiginale, e iniziano la pesca di frodo. L’elettricità fa affiorare i pesci e, con i retini, i cinque romeni raccolgono, in poco tempo, 200 chili di carpe. Ma i pescatori di frodo non sanno di essere osservati dai volontari ambientali e carabinieri che entrano in azione e li denunciano per i reati di bracconaggio ittico e maltrattamento animali. È accaduto nei giorni scorsi dopo un’accurata attività di indagine.

Il bottino dei pirati: 200 chili di carpe

Ancora un intervento dei carabinieri del comando tutela forestale e del comando tutela biodiversità nella lotta all’incresciosa pratica della pesca illegale perpetrata nel territorio della provincia ferrarese. Questa volta ad essere colti sul fatto sono stati 5 soggetti, tutti di nazionalità rumena, di età compresa fra i 44 e i 20 anni, di cui un paio già noti. L’intervento è stato portato a termine da militari delle Stazioni Carabinieri Forestale di Portomaggiore, Comacchio e Ferrara nonchè del Nucleo Carabinieri Biodiversità di Casalborsetti nel territorio comunale di Codigoro, precisamente in località “Torbiera”, all’esito di una prolungata attività di monitoraggio sugli spostamenti della banda, durata ben tre giorni e resa possibile dalla preziosa collaborazione di volontari operanti nel settore della vigilanza ambientale.

Seguiti e osservati nello svolgimento della loro attività, i bracconieri sono stati fermati al momento opportuno dai militari intervenuti, che hanno interrotto l’ ’iter criminis’ prima che fosse portato ad ulteriori sviluppi, mediante il sequestro dell’attrezzatura utilizzata allo scopo (2 elettrostorditori di costruzione artigianale, 2 batterie per auto, 2 gommoni gonfiabili, 2 guadini), dell’autovettura adoperata per il trasporto, oltre che del prodotto illecitamente catturato, costituito per lo più da esemplari di carpa per un peso stimato di circa 200 chili. Di questi, la parte ancora vitale è stata restituita alle acque, una piccola parte invece è stata sottoposta agli opportuni esami necroscopici a cura del dipartimento regionale dell’I.s.z.l.e.r., il restante prodotto avviato a smaltimento, previa certificazione dei competenti organi sanitari sull’inidoneità al consumo alimentare. I cinque soggetti sono stati denunciati a piede libero per i reati di bracconaggio ittico e maltrattamento animali.

Quest’ultima operazione arriva all’indomani dei 4 arresti operati alla fine dello scorso mese di febbraio, a testimonianza di un fenomeno criminale che non conosce sosta e della perseverante azione di contrasto dispiegata dai reparti speciali dell’Arma operanti in provincia.