Piromani in azione nelle strade. Tre auto e un cassonetto a fuoco

Una notte di fuoco tra Pontelagoscuro e il centro città. Si tratta di due fatti avvenuti sabato notte e domenica notte. Il primo è relativo all’incendio divampato alle 23.45 circa in un cassonetto di raccolta rifiuti della plastica, posto sulla strada in via Vallelunga a Pontelagoscuro. Sul posto i vigili del fuoco di Ferrara, che sono riusciti a spegnere le fiamme evitando che le stesse bruciassero anche i cassonetti vicini. Da capire se sia trattato di un fenomeno di autocombustione o doloso. L’incendio ha svegliato i residenti delle case poste a pochi metri dall’area cassonetti dei rifiuti, solo il pronto intervento dei vigili del fuoco ha evitato il peggio. Fatti analoghi, erano successi due settimane fa, sempre nel fine settimana, in quel caso sono andati a fuoco tre cassonetti dei rifiuti, su viale Girolamo Savonuzzi e via Polesella. Un altro incendio è successo alle 4 di domenica notte in via Parini a Ferrara. In questo caso ad andare a fuoco sono state tre auto, tanta paura per le abitazioni vicine, ma nessuno è rimasto ferito. Da una vettura il rogo si propogato alle altre, causando ovviamente ingenti danni per i proprietari che si sono ritrovanti davanti soltanto le carcasse delle loro macchine devastate dalle fiamme. Sul posto anche in questo caso il pronto intervento dei vigili del fuoco, che hanno provveduto allo spegnimento delle fiamme e le operazioni di bonifica. Nel merito di quanto successo in via Parini, sul posto i tecnici dei vigili del fuoco da capire la natura dell’incendio. Da una prima ipotesi, però, pare che le forze dell’ordine escludano la natura dolosa del rogo. Sia chiaro. è soltanto una prima ricostruzione dell’accaduto che dovrà essere necessariamente confermata dai vigili del fuoco del comando di Ferrara. A Pontelagoscuro, in particolare, sembra non ci sia pace: oltre alle associazioni nel mirino dei ladri - vandali, anche gli incendi ai cassonetti. Una situazione che desta preoccupazione da parte degli abitanti.

m. t.