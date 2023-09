Piscina a Portomaggiore: lavori finiti a dicembre, apertura in primavera

PORTOMAGGIORE

Si intravede la luce dal tunnel per il cantiere della piscina comunale di Portomaggiore, che dovrebbe concludersi a fine dicembre. E’ una notizia non banale considerano i tempi che si sono dilatati a dismisura a seguito della difficoltà emerse cammin facendo, l’interruzione dei lavori a seguito della rinuncia della prima azienda appaltatrice, il subentro con la Punto Impianti, che era incaricata di un lavoro secondario e si è fatta carico di tutto l’appalto. Il sindaco Dario Bernardi è fiducioso: "Il cantiere della ripresa è ripreso di buona lena, ci sono progressi importanti. La fase di realizzazione della struttura in legno della copertura è ormai completata. Sul cantiere è rimasta la Punto Impianti, che è all’opera per quanto riguarda gli spogliatoi, tubazioni e anche la terza vasca. Seguirà la fase della posa dell’isolante e della pavimentazione. Come comunicheremo nel prossimo consiglio comunale, abbiamo un cronoprogramma che prevede la fine delle lavorazioni a fine dicembre". Almeno dell’appalto del progetto originario, perché nelle due precedenti sedute consiliari era stata approvata una variante relativa all’impiantistica. "Sarà necessario prolungare i tempi del cantiere, ad ogni modo vista l’accelerazione di questi mesi, siamo fiduciosi che nei primi mesi del 2024 la piscina sarà pronta, pur con tutte le cautele del caso visto tutto quello che è success". Il sindaco chiude con una nota di ottimismo: "Stiamo già guardando al futuro: ci stiamo attrezzando per la gara dell’aggiudicazione della gestione". E’ un’opera da 3,5 milioni di euro. Il dato rilevante è la durata monstre del cantiere, che aveva aperto nel 2019 e finirà nella prossima primavera, dopo quasi quattro anni. Franco Vanini