"Piscina, al lavoro per la sicurezza Impianto monitorato"

di Laura Guerra

A Cento si sta ragionando su due luoghi importanti per il mondo sportivo, l’intervento di miglioramento sismico della piscina e la valutazione dell’acquisto della palestra Giovannina da parte del comune.

Piscina. Il Comune ha dato l’incarico a un professionista esterno per la progettazione preliminare dell’intervento. E’ necessario un intervento di miglioramento sismico, incentrato principalmente sulla struttura di copertura della vasca principale, sugli spogliatoi e nella zona di ingresso. Obiettivo, garantire una vita al fabbricato di 4 o 5 anni. Tre le fasi. La prima, lo studio di fattibilità tecnica dell’intervento in modo da individuare quale sia la soluzione progettuale più economica ed efficace; la seconda si riferisce alla predisposizione di un piano di indagini per incrementare il livello di conoscenza sulla struttura. Infine, la progettazione preliminare con un calcolo sommario di spesa. "Stiamo individuando un percorso per un futuro affidamento visto che quello attuale si conclude il 31 luglio – spiega l’assessore allo sport Vito Salatiello –. C’è bisogno di opere perché la struttura sia in sicurezza. Ora è certamente monitorata e controllata e per questo ringrazio il gestore".

Palestra ‘Giovannina’, affittata al Comune. E’ stato dato l’incarico all’Agenzia delle Entrate per la valutazione tecnico estimativa del valore di mercato dell’immobile. Si vuole ragionare su un eventuale acquisto al termine della locazione. Si è dunque approvato l’accordo con l’Agenzia delle Entrate per una perizia sull’immobile ad uso palestra con annessa area cortiliva. "Esisteva già una perizia del proprietario ma l’ente pubblico per muoversi deve avere quella dell’Agenzia delle Entrate – spiega Salatiello –. Con questa determina andiamo ad accettare un preventivo richiesto qualche mese fa e arrivato in febbraio, con questo atto incarichiamo l’Agenzia delle Entrare di fare la perizia relativamente all’immobile. Una volta individuato il valore, avremo finalmente gli elementi necessari, cioè la quantificazione dell’importo che serve per fare le valutazioni. Ribadiamo l’interesse pubblico al mantenimento della struttura che dentro ha scuole e società di basket".