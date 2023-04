Piscina comunale, il gestore verrà scelto con una trattativa diretta

La piscina non deve chiudere lo stanno chiedendo a gran voce non solo i cittadini codigorese dove ha sede l’impianto natatorio, ma anche molti utenti dei comuni limitrofi. "Sabato ho presenziato, presso la piscina comunale, a due incontri di pallanuoto U14 e U17 sfiorando il colpaccio con la prima - afferma l’assessore allo sport della giunta di Codigoro Samuele Bonazza - e maturando una larga vittoria con la seconda. Tribune gremite e affollate da genitori e amici degli atleti come non si vedeva da tempo e a seguire il V tempo sportivo, con cena finale a cui han preso parte numerose famiglie. La cosa più bella è stata quella di essere preso d’assalto dai genitori che chiedevano rassicurazioni sul proseguimento delle attività natatorie. Ho ribadito energicamente che stiamo facendo e faremo tutto il possibile come giunta - ha sottolineato, rassicurando in parte tutti - perché la piscina non rimanga chiusa nemmeno un giorno. L’energia di questi genitori è vitale anche per chi amministra, come è fondamentale garantire l’attività sportiva e la coesione sociale dei nostri ragazzi. Una risorsa che non è solo di Codigoro, ma riunisce tutto il Delta, un’attività che coinvolge tutti, dai bambini ai più "attempati", per cui è giusto andare avanti con il nostro obbiettivo - ha concluso Bonazza - e garantire a tutti i fruitori la possibilità di godersi questa struttura". Non ci sarà un bando da parte dell’amministrazione comunale per la società che dal 1 giugno prenderà il posto della Nuova Sportiva che ha disdettato il proprio impegno dal prossimo 31 maggio, con una buona uscita di 132.000 euro dal comune, per evitare controversie legali. L’impianto ha bisogno comunque di alcuni interventi, qualche porta in vetro spostata dalla tromba d’aria del 2019, ma mai riparate ed altre opere per un impianto logoro oltre 25 anni di vita. Sopralluoghi ne sono già stati fatti da parte di grosse società, proprio per garantirsi e sembra si sceglierà attraverso una trattativa diretta.

cla. casta.