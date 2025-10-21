Piscina, continuano gli incontri: "Serve una gestione transitoria per darci il tempo di fare il bando"

Cercasi un gestore per l’impianto natatorio di Copparo. Ieri in municipio si è tenuto il terzo incontro con una società interessata a gestire transitoriamente la piscina, in attesa che il Comune possa preparare il bando e, nel giro di un anno, trovare un nuovo gestore. L’incontro è terminato alle 18 di ieri, ma nei prossimi giorni ce ne saranno altri. L’obiettivo è, dopo la chiusura dell’impianto, continuare l’attività natatoria, ossia evitare che si paralizzi tutto. Il sindaco Fabrizio Pagnoni è in prima linea per risolvere il problema: "Il Comune ha subito questa situazione. Dopo che il gestore non ha saldato il mutuo, come certificato dalla banca, sono venuti meno i requisiti per continuare la convenzione, che si è interrotta perché non sono stati adempiuti gli obblighi contrattuali. Non è vero, come si sente dire da alcune parti, che il Comune potrebbe andare avanti con questa gestione. Il vecchio gestore ha perso i requisiti nel momento in cui non ha pagato il mutuo. La decadenza della convenzione non è stata sicuramente originata da una presa di posizione del Comune, che – ripeto – ha soltanto subito questa situazione". Pagnoni si è rimboccato le maniche: "Già la scorsa settimana abbiamo incontrato due soggetti, che dopo aver saputo della decadenza della convenzione, si sono fatti avanti. Oggi (ieri per chi legge) abbiamo avuto un colloquio con un terzo soggetto iniziato alle 16 e concluso alle 18. Insomma, non vogliamo che l’attività si fermi. Nei prossimi giorni ci saranno altri incontri". E spiega l’obiettivo: "Trovare un gestore per periodo transitorio che ci permetta di preparare il bando. I tempi sono di circa un anno e, in questi 365 giorni, puntiamo a trovare una società che faccia da ponte. L’attività non deve fermarsi: vogliamo come tutti che l’impianto continui a essere frequentato da chi ha sempre fatto attività e da chi in futuro voglia iniziare con lo sport nell’impianto natatorio. Stiamo lavorando senza sosta per raggiungere un obiettivo che crediamo sia alla nostra portata".

Matteo Radogna