"Piscina e non solo: un anno di grandi traguardi"

Con qualche ombra ma anche tante luci, sta per andare in soffitta il 2023, ecco il bilancio dell’anno ormai alla fine visto dalla torre di osservazione del sindaco di Portomaggiore, Dario Bernardi. Una panoramica che comincia con la piscina coperta, un cantiere infinito fino a ieri, ma che si avvia alla conclusione. "Il 2023 è stato innanzitutto l’anno in cui ha cambiato completamente volto il cantiere della piscina – afferma il primo cittadino portuense – I lavori, ripresi alla fine del 2022, sono avanzati speditamente per tutto il 2023 e adesso ci fanno intravedere la conclusione. E’ stato davvero un anno fondamentale per questo cantiere. E’ stato l’anno in cui abbiamo siglato a marzo, assieme alle associazioni di categoria dell’agricoltura e ai sindacati, il protocollo contro il caporalato, per contrastare questa piaga sul nostro territorio: su questo intendiamo continuare a vigilare e combattere. L’anno in cui abbiamo inaugurato la nuova palestra scolastica di via Padova, finalmente a disposizione di scuole e associazioni per altre attività".

E’ stato l’anno dell’alluvione, il Portuense è stato colpito marginalmente per fortuna ma, aggiunge Bernardi, "ha dato enorme prova di solidarietà alle popolazioni colpite con le iniziative di grande partecipazione a favore delle comunità di Prada (Faenza) e Campotto. L’anno del progetto RigenerAzione costruito da tante associazioni, un progetto interculturale e intergenerazionale, con tante iniziative di socializzazione a favore di anziani, giovani, disabili. Poi la prima unione civile a Portomaggiore, quella tra Deborah e Enza, della riqualificazione e ammodernamento del percorso archeologico e museale del Verginese, con restauro di alcuni materiali. In generale dodici mesi di grandi presenze al Verginese. L’anno degli "Anelli del Po", il nuovo itinerario cicloturistico e fluviale che ha visto la nostra Delizia come tappa protagonista. Poi i lavori di riqualificazione energetica al nido Olmo e alla scuola materna Sorelle Nigrisoli".

Non poteva mancare il richiamo all’Antica Fiera, la più grande e partecipata in provincia: "E’ stata l’edizione numero 599, è andata più che bene e già ci stiamo attrezzando per la seicentesima del 2024. Il 2023 è stato l’anno dell’apertura del Centro di aggregazione giovanile nei locali dell’Oratorio, dell’inaugurazione di un bellissimo murale sulla piazza Giovanni XXIII in occasione del 25 novembre, contro la violenza sulle donne. E sul finale, è stato l’anno dell’apertura del CAU (Centro Assistenza all’Urgenza) alla Casa della Salute di Portomaggiore, un traguardo importantissimo". E conclude: "Possiamo dirci sicuramente soddisfatti: l’anno prossimo sarà l’anno dell’orgoglio per i 600 anni della fiera, ma sarà un altro anno di duro lavoro per continuare sul nostro percorso, con un occhio ai conti ma cercando di cogliere tutte le opportunità e senza nascondersi mai davanti ai problemi. Lavorare, lavorare, lavorare, e speriamo sia l’anno dello sblocco e della ripresa dei lavori del Teatro Concordia, il grande sogno che questa comunità merita e per cui stiamo lottando tanto".

Franco Vanini