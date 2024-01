"Piscina e teatro, cantieri lumaca. Il Comune dimentica anche i parchi"

Sul nostro giornale nei giorni scorsi il sindaco di Portomaggiore, Dario Bernardi, ha sottolineato quanto di buono è stato portato a termine o impostato per il 2024. "E’ stato un anno intenso e per tanti versi soddisfacente – ribadisce il primo cittadino - Dai progressi nel cantiere della piscina, che ha cambiato completamente volto; al protocollo contro il caporalato, siglato a marzo, assieme alle associazioni di categoria dell’agricoltura e ai sindacati; all’inaugurazione della nuova palestra scolastica di via Padova, finalmente a disposizione di scuole e associazioni sportive; alle grandi iniziative di solidarietà alle popolazioni colpite dall’alluvione, a favore delle comunità di Prada (Faenza) e Campotto; al progetto RigenerAzione costruito da tante associazioni, con iniziative di socializzazione a favore di anziani, giovani, disabili". Bilancio molto meno soddisfacente invece per Uniti per Portomaggiore, il gruppo di opposizione che rappresenta i partiti del centrodestra. Il capogruppo Roberto Badolato va giù pesante: "Ricorrere alla realizzazione di un murale o alla prima unione civile tra due giovani donne per stilare un bilancio politico positivo dà l’esatta misura di quanto l’amministrazione Bernardi abbia inciso sul tessuto portuense in questo 2023".

E spiega: "Abbiamo il cantiere della piscina in ulteriore cronico ritardo, nonostante il cambio di ditta con costi lievitati a dismisura, per il quale avevano annunciato il fine lavori entro dicembre; il cantiere del Teatro Concordia bloccato, per il quale, contrariamente a quanto preannunciato circa una rapida soluzione, non sappiamo ancora tempi e modalità di ripresa. Opere pubbliche in costante ritardo, come la caserma dei vigili del fuoco o il nuovo campo di calcio in sintetico bloccato da problemi tecnici: come non potesse essere prevedibile un possibile problema di falde acquifere trattandosi di un terreno agricolo e la vicinanza del canale Diversivo". E ancora: "Per non parlare di una viabilità disastrata, con segnaletica perennemente mancante e strade bianche puntualmente allagate e al limite della percorribilità a ogni piovasco. Parchi e giardini lasciati alla mercé di esagitati e vandali, con arredi distrutti e a volte addirittura sottratti; le attività commerciali in drammatica crisi, con tante vetrine spente e buie e per le quali non si vedono spiragli. Che non potranno certo essere i tavoli comuni a risolvere, secondo la ricetta dell’assessore alle Attività Produttive Enrico Belletti. Ciò nonostante ci parlano di un ottimo 2023, dove l’unico dato in crescita è quello della popolazione straniera". Badolato conclude con un’altra frecciatina polemica: "La realtà virtuale a cui si aggrappano purtroppo si scontra con un ben altra realtà: quella con cui quotidianamente si confrontano i cittadini e come cantava Adriano Celentano "Spengono le luci, tacciono le voci, ma nel buio sento sussurrar". A Portomaggiore con questi amministratori questo sussurro è sempre più flebile".

Franco Vanini