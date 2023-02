"Piscina, ecco come è andata"

Non si sono lasciati in ottimi rapporti il comune di Codigoro e la Società Nuova Sportiva che gestiva da circa due anni l’impianto natatorio di codigorese, visto che l’amministrazione ha ottenuto che la stessa società non partecipi al prossimo bando per la gestione della piscina e la stessa ha accettato. Un informazione che ha fornito in consiglio il sindaco Alice Sabina Zanardi, ricordando come "nel marzo scorso la Nuova Sportiva ci ha chiesto una somma che ci ha lasciato sorpresi – ha detto il primo cittadino –, per mancato introito causa Covid, aumento delle bollette, l’inflazione e lo scoppio della guerra in Ucraina, che era iniziata da appena una settimana". Il sindaco ha sottolineato che mentre la giunta stava riflettendo sulla richiesta, successivamente ha anche ricevuto una lettera da un avvocato, e così è stato decisa l’interruzione di ogni contatto. Successivamente il Comune ha dato un incarico a un esperto che ha constatato come la richiesta fosse superiore, alle reali spese, di circa 50.000 euro, "ma loro volevano l’importo per intero – ha dichiarato ancora Zanardi –, in caso contrario si avvalevano di una norma che consentiva di recedere dal contratto". Ovviamente i rapporti diventano molto poco cordiali e si giunge alla fine dello scorso anno, durante un incontro nel quale si arriva ad un accordo "bonario" fra le parti che riconosce alla Nuova Sportiva 132.000 euro di chiusura rapporto. Il sindaco ha già incontrato le tante maestranze dell’impianto, "garantendo il massimo dell’impegno affinché la nuova gestione continui ad avvalersi delle loro prestazioni".

cla. casta.