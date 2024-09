Piscina, finalmente ci siamo. Gestione alla Swim Project

CODIGORO

Dopo alcuni anni travagliati la piscina di Codigoro sembra destinata ad avere un futuro roseo di certezze sul suo mantenimento. Sono state aperte le buste per l’aggiudicazione dell’impianto natatorio per i prossimi 5 anni e al momento una sola offerta economica è stata presentata, seppur siano state due le società a fare sopralluoghi. Dovrebbe, il condizionale è dovuto alle indispensabili verifiche di legge indispensabili, essersi aggiudicato la gestione della piscina la Swim Project di Padova che la sta gestendo, temporaneamente, da circa un anno, con un ribasso dell’ 11.65%, sui 40.500 annui proposti dal comune nel bando, riducendo la spesa per la casse comunali a 35.781 euro. "A dicembre e gennaio - dice il sindaco Alice Zanardi - investiremo oltre un milione di euro per una serie di opere indispensabili, come la riqualificazione edilizia ed impiantistica finalizzata all’efficientamento energetico della piscina comunale. Due interventi, uno per 700mila euro finalizzato alla sostituzione degli infissi, la sistemazione della vasca interna, dell’illuminazione nonché la sostituzione di due caldaie. Un altro, per un importo di 338mila euro, destinato alla creazione del cappotto esterno. Per noi l’impianto natatorio è una realtà fondamentale e da difendere ad ogni costo per lo sviluppo armonico e il benessere dei nostri giovani e delle persone di ogni età che vogliono praticare il nuoto. Uno sport sano e utilissimo".

Il Comune di Codigoro negli ultimi anni ha dovuto fronteggiare diverse situazioni anche in emergenza per mantenere aperto l’impianto natatorio. Sull’attuale gestione della Swim Project i giudizi da parte della popolazione e della stessa amministrazione comunale sono ottimi. "Per quello che abbiamo sentito, parlando con i genitori, c’è un grande apprezzamento per il rilancio della piscina da parte della società padovana - riprende il primo cittadino - lo esprimono gli ottimi risultati che le diverse squadre di nuoto agonistico per i più grandi, al nuoto propaganda rivolto ai più piccoli, alla pallanuoto con 4 squadre, fino al nuoto sincronizzato fino. Ribadisco - conclude Zanardi - come per noi il mantenimento di questa struttura, a servizio di tutta la popolazione non solo codigorese, sia un obiettivo fondamentale come dimostriamo da oltre 26 anni".

cla. casta.