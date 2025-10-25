Piscina, giovani atleti con le valigie: "Una raccolta fondi per aiutarli"

Un crowdfunding per continuare a nuotare. Dopo la chiusura della piscina, le famiglie a Copparo non si arrendono e lanciano una raccolta fondi. Ecco la lettera dei genitori: "Dopo decenni di storia, successi e formazione sportiva, il Centro Nuoto Copparo ha dovuto sospendere ogni attività a causa della revoca della concessione comunale per la gestione dell’impianto. Un colpo durissimo per un’intera comunità e, soprattutto, per oltre 40 giovani atleti agonisti e

preagonisti che da un giorno all’altro si sono ritrovati senza una vasca dove allenarsi. Dietro ogni bracciata di questi ragazzi ci sono anni di impegno, di sacrifici condivisi con le famiglie, di

allenamenti quotidiani che hanno insegnato disciplina, rispetto e passione. Per molti di loro, il nuoto non è solo uno sport, ma una scuola di vita. Oggi però, quel percorso rischia di interrompersi per sempre". Ma famiglie e allenatori non si arrendono: "Di fronte all’improvvisa chiusura – spiegano i genitori –, si sono uniti per una sfida comune: trasferire temporaneamente gli allenamenti in un altro impianto, insieme ai tecnici, per garantire continuità alla stagione. Una scelta coraggiosa, ma anche costosa. Per questo è nata la raccolta fondi ’Un sogno che non può fermarsi’, un’iniziativa dal basso per sostenere le spese indispensabili: affitto delle corsie nella piscina di Ferrara, tesseramenti, attrezzature, compensi ai tecnici e logistica". I genitori degli atleti lanciano quindi un appello a tutta la cittadinanza, alle imprese locali e agli amanti dello sport: "Ogni contributo, anche piccolo, sarà una goccia che alimenta un mare di speranza. Aiutateci a far tornare in acqua i nostri ragazzi. La raccolta fondi è attiva online e ogni donazione servirà a mantenere vivo il gruppo agonistico in attesa che il Comune individui un nuovo gestore dell’impianto". Per sostenere la raccolta fondi:

https://gofund.me/9308b05d3.