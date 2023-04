Piscina, il cantiere si muove Bernardi: "I lavori sono ripresi" Spesa di oltre tre milioni di euro

Si sono creati i presupposti per completare la piscina entro l’anno, un cantiere infinito che si trascina da quasi quattro anni. O meglio infinito fino a poche settimane fa, infatti con soddisfazione dei portuensi c’è stata una decisa accelerazione. "Il cantiere ha ripreso nel mese di novembre – spiega il sindaco di Portomaggiore, Dario Bernardi – dopo il recesso di Its Costruzioni in settembre e il subentro di Punto Impianti. La nuova azienda ha riordinato il cantiere, ha completato le fondazioni e parte degli spogliatoi. In particolare il completamento delle fondazioni ha permesso alla ditta specializzata che collabora all’appalto di procedere con il montaggio della copertura in legno. L’operazione andrà avanti alcune settimane; successivamente tornerà all’opera la Punto Impianti per tutto il resto, vale a dire l’impiantistica e le finiture". L’inattività del cantiere per lungo ha prodotto degli effetti negativi: "Rimangono fuori i rivestimenti delle due vasche esistenti. Inizialmente non si prevedeva il rifacimento, ma l’esposizione alle intemperie l’ha reso necessario. E’ una spesa supplementare di 200 mila euro, ma sarà senz’altro finanziata". L’investimento per la piscina vale 3,5 milioni, oltre ai 200 mila supplementari per la manutenzione alle due vasche. L’amministrazione comunale spera di proseguire il cantiere con un altro progetto, candidato a fondi del ministero dello Sport. "Abbiamo candidato la demolizione della palestra di via Congo – riprende il primo cittadino – e la costruzione di un edificio nuovo per accogliere i nuovi spogliatoi per i campi di tennis, servizi e uffici del centro sportivo "Zardi". Ottimista? Abbiamo il 51% di possibilità".