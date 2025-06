Piscina, l’attesa ormai è finita. A fine giugno apre l’impianto

Il sindaco di Portomaggiore, Dario Bernardi, con un video social il 5 marzo aveva annunciato l’aggiudicazione della gestione del Centro sportivo "Davide Zardi" a Service4Swim. Una società di Padova che gestisce anche la piscina di Codigoro, che si è impegnata anche nel restyling della parte rimanente del Centro. Le chiavi dell’impianto sono state consegnate il 15 marzo, da allora non è ancora stata aperta al pubblico, che sta aspettando da sei anni. Il sindaco rassicura: "Gli ultimi due mesi sono stati di lavoro intenso, sia per la parte di avvio impiantistico, sia per la parte di sistemazioni esterne, sia per la parte di competenza del nuovo gestore Service4Swim che da subito si è dimostrato proattivo e collaborativo. Innanzitutto dopo la consegna del Centro sportivo sono stati acquistati e ordinati tutti gli accessori e gli arredi della piscina, arrivati e già installati per la gran parte, e in completamento in questi giorni. E’ stato avviato il reclutamento del personale e tutte le attività di allestimento segreteria sono in corso di ultimazione. Nel frattempo sono state rilevate anche le attività del tennis, con lo smontaggio dei palloni e la strutturazione della prosecuzione dell’attività, oltre a tutta la pulizia del verde e sistemazione dell’area dei campi". Come si vede passando in zona, ora accessibile, la zona esterna dal lato di piazza Gandhi è stata rivoluzionata, con i nuovi marciapiedi e il completo rinnovamento dell’area verde, a giorni si attende la consegna dei nuovi punti luce e dei giochi esterni. Per quel che riguarda l’impianto, sono state avviate, dopo i completamenti edilizi, tutte le fasi di collaudo e avvio degli impianti: test di riempimento vasche e svuotamento, ispezioni, in questi giorni siamo nella fase delicata di avvio e messa a regime degli scambiatori di calore e degli impianti di riscaldamento e trattamento acqua, oltre che di avvio degli impianti di condizionamento e trattamento aria.

f.v.