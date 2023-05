Piscina, l’opposizione: "Vogliamo garanzie sulla futura gestione"

È stato il consigliere d’opposizione Dario Gabbari, con un’interpellanza a cercare di far chiarezza sul futuro della piscina, poiché fra circa 20 giorni la Nuova Società Sportiva si ritirerà dalla gestione. "Sono passati oltre due mesi dalla sua informativa - ha detto - e c’è molta preoccupazione dei cittadini che la frequentano per tante attività e soprattutto per le persone che vi lavorano per le quali non abbiamo sentito, al di la di convenevoli affermazioni, nulla sulla garanzia del mantenimento del loro posto". "Siamo in attesa di risposte - ha replicato il sindaco Alice Zanardi - e faremo un affidamento diretto di almeno 6 mesi per avere più tempo per l’aggiudicazione definitiva della gestione". Il Carlino aveva già anticipato questa scelta ma tutti vorrebbero che si sciogliessero i dubbi per sempre garantendo così la prosecuzione di un impianto natatorio che ha bisogno di interventi strutturali, ma può contare su un team di operatori molto efficaci. Sempre Gabbari ha chiesto lumi sulla collocazione degli ambulanti e relative bancarelle, durante il mercato settimanale collocato su due piazze. Anche su questo tema il primo cittadino ha spiegato come ci sia un’ipotesi molto concreta dello spostamento di tutto il mercato dalle piazze Matteotti e Garibaldi, lungo viale Giovanni XXIII, sul cui spostamento ci sarà comunque un confronto con gli stessi ambulanti "poichè dovrà essere una soluzione condivisa". Infine per la prima volta sono stati eletti sia il presidente che il vice del consiglio comunale, entrambi della maggioranza che sono, con 11 voti contro i 3, Elia Mantovani e Alice Rossi (nella foto). Il primo il consigliere con più preferenze alle ultime elezioni e la seconda che rimase molto delusa dall’esclusione della sua nomina fra gli assessori.

cla. casta.