Piscina, nessun aiuto economico. Ma il gestore assumerà il personale

Continuano gli incontri tra il Comune e le società interessate a una gestione transitoria della piscina, in attesa che l’amministrazione abbia il tempo di effettuare un bando e trovare un soggetto stabile. Si parla di circa un anno per portare a termine questa operazione. Per tamponare la situazione, si punta a una gestione transitoria che prevede alcune condizioni: la società dovrà accertarsi dello stato dell’arte della situazione così com’è attualmente, accettare di assumere i dipendenti, ma non potrà ricevere i 70mila euro di contributi legati alla convenzione che non esiste più.

Intanto, continua la campagna di raccolta fondi di allenatori e famiglie per sostenere i 40 atleti che dovranno andare a Ferrara, almeno per il momento, per continuare le attività agonistiche. Nel frattempo si moltiplicano le iniziative di solidarietà. Come già annunciato dal Comune, nei giorni scorsi, Copparo ha fornito nuovamente la prova di un cuore grande e di un grande senso di vicinanza reciproca.

Il centro fitness B&Balance propone uno speciale piano operativo per il recupero gratuito delle lezioni e degli ingressi residui non goduti a seguito della chiusura del Centro Nuoto Copparo. Trasformare una difficoltà in un gesto di solidarietà, offrendo l’opportunità di continuare a praticare sport e ritrovare occasioni di socialità. Un vero e proprio progetto di lezioni sospese, pensato da Ingrid Trapella, per sostenere concretamente la comunità sportiva locale.

Da oggi al 28 novembre, per cinque settimane, sarà possibile partecipare alle lezioni di recupero negli spazi di B&Balance in via Roberto Cotti, 28 a Copparo. Si potrà partecipare solo su prenotazione e fino al raggiungimento della capienza massima delle sale. Le attività saranno completamente gratuite per i titolari di abbonamento Cnc attivo e non goduto.