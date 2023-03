Piscina, ripartono i lavori nel cantiere lumaca

Il cantiere infinito potrebbe avere una fine. Quasi non ci si crede, c’è stata una decisa accelerazione nel cantiere del rifacimento della piscina comunale di Portomaggiore, aperto nell’aprile del 2019, interrotto più volte per l’insipienza della prima ditta appaltatrice e ripreso poche settimane fa dall’azienda subentrante. Che poi era quella che in subappalto si occupava delle opere accessorie. Un investimento, è bene ricordare, da 3,5 milioni di euro.

Considerando che le fondazioni sono state completate, la copertura è stata consegnata e gli spogliatoi sono a buon punto, ci sono i presupposti perché l’opera sia consegnata o a fine anno o con l’inizio del 2004. "Sono fiducioso, ma non intendo sbilanciarmi sui tempi", si limita a commentare il sindaco Dario Bernardi. "Finalmente sembra che i lavori siano ripresi di buona lena – interviene il capogruppo di Uniti per Portomaggiore, Roberto Badolato – un’opera molto importante, che aspettiamo tutti con impazienza. I ritardi sono da attribuire alla cattiva gestione del cantiere e anche a chi doveva vigilare". La riqualificazione del centro sportivo "Davide Zardi" non si limiterà alla piscina. E’ stato realizzato internamente attraverso gli uffici tecnici del Comune uno studio di fattibilità per una struttura di spogliatoi e palestra al servizio di tutto il centro sportivo.

L’intervento riguarda la demolizione integrale della vecchia palestra esistente di via Repubblica del Congo (e smaltimento macerie), la costruzione di un edificio - della classe energetica più performante, a consumo energetico zero - a un solo piano che prevede un atrio d’ingresso con angolo bar e reception, due spogliatoi da 25 persone ciascuno per atleti, due spogliatoi da sei persone ciascuno per arbitri e allenatori, una palestra di 240 metri quadri. L’importo dei lavori è di 2 milioni e 100 mila euro, per un totale di quadro economico (che comprende tutte le spese tecniche di progettazione, gli oneri della sicurezza, l’acquisto di arredi e attrezzature, l’Iva) di 3 milioni 100 mila euro.

Franco Vanini