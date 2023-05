Piscina, scongiurata la chiusura Assegnazione a un nuovo gestore

La piscina comunale di Codigoro non avrà interruzioni e dall’1 giugno rimarrà aperta. Scongiurato il pericolo della chiusura dell’impianto natatorio, grazie ad una trattativa privata che ha portato all’assegnazione alla società Swim Project di Padova per un importo di 48.800 euro, suddivisi nei due semestri. Poiché dall’1 giugno del 2024 ci sarà l’assegnazione, attraverso un bando pubblico, per gli anni che l’amministrazione codigorese deciderà di mettere a gara. Tirano un sospiro di sollievo i tanti fruitori della piscina di Codigoro e dei paesi vicini, che non avevano notizie certe sul futuro dell’impianto natatorio, fino a ieri, data della sospensione del servizio da parte della Società Sportiva che ne aveva assunto la gestione vincendo una gara, sempre effettuata dall’amministrazione, per 9 anni.

Quest’ultima, dopo 3 anni, aveva acceso un confronto col Comune per il quasi triplicarsi dei costi di gestione, dovuti al covid e all’aumento delle materie prime. Le due parti avevano cominciato un’interlocuzione finita con lettere di avvocati per poi trovare un accordo "consensuale" con un importo di circa 132.000 euro che il comune verserà alla Società Sportiva. Ieri, con un post sui social, il sindaco Zanardi ha voluto informare i cittadini promettendo che "la nuova gestione manterrà l’organico del personale in servizio e non appena sarà definita la programmazione delle attività estive, sarà mia premura darvene comunicazione".

Claudio Castagnoli