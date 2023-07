Piscopo e i ritmi del mediterraneo Ci si trova alla Darsena

Nuovo appuntamento oggi con il cartellone di ’Un fiume di musica’. La rassegna

prosegue con Alma Mediterraneo, il nuovo progetto di Flavio Piscopo, storico percussionista e vocalist partenopeo con quarant’anni di attività e collaborazioni prestigiose, da Enzo Gragnaniello a Vinicio Capossela, da Roberto Murolo a Joe Amoruso.

Al crocevia tra world music, musiche del Mediterraneo, Africa e jazz, Alma Mediterraneo lo vedrà in

compagnia di Giulio Di Nola (piano), Riccardo Baldrati (tromba), Andrea Taravelli (basso) e Lele Barbieri (batteria). La serata sarà dedicata all’associazione I Frutti dell’Albero, che presenterà le proprie iniziative e riceverà l’incasso proveniente dalle offerte libere. Orari. 19 apertura cancelli , 21 inizio concerto. L’evento al molo in via Darsena. Ingresso ad offerta libera. La rassegna un Fiume di Musica presenta 21 concerti, coinvolge centinaia di musicisti e professionalità per tre mesi di musica fino al 17 agosto. Il fiume Volano ospita un concerto ogni sera sul filo della solidarietà.