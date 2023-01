Pista ciclabile, aperto il cantiere Investimento di 275mila euro

Il sindaco di Argenta, Andrea Baldini, aveva promesso nell’assemblea ospitata a Consandolo nella sala civica di piazza Sandro Pertini che il cantiere avrebbe aperto nel giro di pochi giorni, ed è stato di parola. Ieri ha aperto il cantiere per la costruzione della pista pedonale e ciclabile che da quella esistente, nei pressi della stazione ferroviaria, arriverà alla fine di via Bergamini Roda, lato destro verso via Nazionale. L’opera non faceva parte delle priorità stilate dal consiglio di frazione, guidato da Devid Bergamini, ma non si poteva certo dire di no a un investimento a fondo perduto di 275 mila euro. I fondi sono stati erogati dal Gal (Gruppo di azione locale), l’agenzia che si occupa dei fondi comunitari. Durante l’assemblea i progettisti e gli amministratori si sono impegnati a ridurre al minimo i disagi del cantiere, che andrà avanti per un paio di mesi. I lavori non comporteranno la chiusura della strada, che resterà a doppio senso nonostante la pista ciclabile, larga circa 2,5 metri.