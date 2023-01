Pista ciclabile in via Nazioni Unite Affidato l’incarico per il progetto

LIDO DELLE NAZIONI

Affidato l’incarico della progettazione definitiva per la realizzazione di un nuovo percorso ciclopedonale in via Nazioni Unite a Lido delle Nazioni. È quanto emerge dalla determinazione pubblicata nei giorni scorsi all’Albo pretorio comunale, nella quale viene dichiarata "la volontà dell’amministrazione di voler ampliare la rete delle piste ciclo-pedonali nel territorio comunale, inserendo nella pianificazione del piano urbanistico nuovi percorsi e che tra i quali è annoverato il nuovo percorso ciclopedonale" di Lido delle Nazioni. Il nuovo tratto, che avrà uno sviluppo di circa 2.900 metri, collegherà il traffico ciclo-pedonale derivante dal centro urbano del Lido delle Nazioni con il percorso Ciclo-Pedonale Litoraneo, che attraversa il Lido di Pomposa, Lido degli Scacchi e Porto Garibaldi, "completando in tal modo – si legge ancora nella determinazione - un importante percorso cicloturistico che collega i centri urbani della riviera e l’entroterra". Ma non è l’unico intervento in tal senso. Con un analogo atto, infatti, è stato affidato l’incarico per la progettazione definitiva di un altro tratto ciclo pedonale su viale Raffaello Sanzio a Lido di Spina. Dalla determinazione, emerge che il nuovo tratto, che avrà uno sviluppo di circa 2.400 metri come rappresentato, che collegherà il traffico ciclo-pedonale che deriva dal Lido degli Estensi con la vicina località di Lido di Spina, che prossimamente saranno collegate anche dal nuovo ponte Boldini, che sarà realizzato in luogo di quello attualmente esistente, e per il quale sono già stati aggiudicati i lavori. Dunque, l’intenzione è quella di completare il collegamento ciclopedonale tra le località balneari della costa.

v.f.