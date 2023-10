Pista ciclabile, iniziati i lavori

Sono iniziati i lavori per la realizzazione del primo stralcio della pista ciclabile che collegherà in sicurezza il centro abitato di Ostellato al cimitero. Sarà realizzato un passaggio ciclo-pedonale sulla provinciale, in modo da poter attraversare in tutta sicurezza e raggiungere una rampa che porterà sul ponte. A brevissimo saranno anche riasfaltate le rampe del ponte. Sono partiti in settimana inoltre i lavori di riasfaltatura di un tratto della provinciale in direzione San Giovanni. Riguardo alla viabilità, ci sono ancora criticità senza risposte. Come quella che segnala una residente di via Argine Mezzano, che sui social si lamenta che aveva presentato un reclamo al sindaco Elena Rossi (nella foto) "prima di Natale; doveva venire ha fare un sopralluogo, la stiamo ancora aspettando". Il sindaco incassa, ma rilancia: "Sulla questione delle strade stiamo facendo degli approfondimenti giuridici con la segretaria generale. Non appena avremo una serie di informazioni cercheremo di normare il tutto, in modo da uniformare le modalità di intervento su tutto il territorio comunale. Ciò per evitare interventi difformi e creare confusione rispetto alle competenze. Siccome però è un tema complesso, e a tratti controverso, sta richiedendo più tempo del previsto".

f. v.