Pista ciclabile per i turisti delle due ruote

Sarà l’architetto Patrizio Ferrarini a progettare una pista ciclabile tra Passo Pomposa e la Torre della Finanza a Codigoro. Il Comune ha scelto, con affidamento diretto, per l’incarico di progettazione definitiva ed altro del progetto ricompreso nel Pnrr, per una spesa di oltre quarantamila euro. Si tratta di un percorso per le due ruote, di oltre 7 chilometri, pedalando sull’argine sinistro del Po di Volano. Un tratto di grande suggestione ambientale che piacerà molto agli amanti delle due ruote, capaci di fruire del territorio, con la doverosa contemplazione che merita. E’ frutto di un finanziamento di 800mila euro, che rientrano nel progetto, sempre con fondi del Pnrr, di 4 milioni e 400mila euro, destinati al complesso monacale di Pomposa. Un progetto che dovrà essere presentato al Comune entro la fine del prossimo mese, per cercare, burocrazia permettendo, di passare alla fase operativa, coi relativi bandi, entro l’estate,. "Per noi ripristinare la pista ciclabile, mai potuta asfaltare per divieti vari - esordisce il sindaco di Codigoro Alice Zanardi - ormai non è più praticabile e chiusa proprio per la pericolosità, è un collegamento con quella da Trieste al Salento, creando sempre più concretamente quel reticolo di piste ciclabili che dovrebbero essere un volano per lo sviluppo del turismo lento e anche sensoriale. Nel frattempo si dovrebbe elettrificare la linea ferroviaria Ferrara Codigoro, così da incrementare sensibilmente - conclude - la presenza turistica degli amanti delle due ruote, particolarmente numerosi nei paesi del nord Europa".

cla. casta.