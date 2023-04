Pista ciclabile sempre più all’ombra Messe a dimora altre 70 piante

BONDENO

Il Lions Club di Bondeno per il territorio e per l’ambiente. Ieri i soci, hanno messo a dimora oltre 70 piante, nell’area verde che costeggia la pista ciclabile di via Rolando Malaguti. Lo scorso anno ne avevano piantate altrettante. Arrivano da un vivaio del territorio e daranno ombra e ossigeno a chi attraverserà la pista ciclabile che dal nuovo ponte di Borgo Scala raggiunge il polo scolastico e il Quartiere del Sole. Intanto l’assemblea dei soci, giovedì sera, ha eletto all’unanimità Pier Paolo Mazzucchelli, come presidente del Lions Club Bondeno, per l’anno 2023-2024.