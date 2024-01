Pista ciclabile su via Pomposa: "Investimento importante"

Una pista ciclabile di circa 200 metri si sta realizzando a Codigoro, lungo la via Pomposa, fino all’incrocio con via Curiel, nell’ambito del bando regionale "Bike to Work 2021", letteralmente "Bici al Lavoro". I lavori che stanno interessando, dallo scorso dicembre la principale via d’accesso dell’abitato codigorese, avevano suscitato anche qualche malumore. Infatti metà carreggiata era stata chiusa e nella rimanente non si accedeva, ma si poteva solo uscire, nel momento più propizio per le vendite delle attività commerciali. "Sono intervenuta – precisa il sindaco Zanardi – per sospenderli per un certo periodo, ma non potevamo non iniziare entro la fine dell’anno, poiché avremmo perso la possibilità di accedere ai fondi del bando". Infatti per i lavori si spendono 139mila euro, 85mila sono della Regione mentre il resto sono fondi comunali. L’intervento prevede la rimozione dell’attuale cordolo divisorio, per poi realizzarne una più basso, fra la strada destinata alle automobili e coloro che usano la bici, mentre rimarranno tutte le essenze vegetali che abbellivano la via. Oltretutto, proprio per la sicurezza dei ciclisti, verrà costruito anche un parapetto alto circa un metro, che separerà maggiormente chi si muove in sella alla bici e chi in auto. "Un progetto finalizzato alla sempre maggiore diffusione dell’uso delle due ruote – conclude il primo cittadino – con tanti vantaggi, come una migliore mobilità all’interno dei nostri paesi e un minore inquinamento".

