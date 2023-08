"Pista ciclopedonale in condizioni precarie"

La pista ciclo pedonale compresa tra via Bologna e via Moraro versa in condizioni precarie. Accende un faro sullo stato di degrado della ciclabile il capogruppo di Uniti per Portomaggiore, Roberto Badolato (nella foto).

"Preoccupa gli amanti della due ruote lo stato di degrado che caratterizza il tratto di ciclopedonale di collegamento tra le vie Bologna e Moraro – sostiene in un’interpellanza il leader della destra portuense – realizzata nelle vicinanze del corso del canale Diversivo, di fatto esclusa nel tempo da qualsiasi voglia intervento di manutenzione, con il manto disseminato di buche, invasa dall’erba in diversi punti e al limite della percorribilità per pedoni e ciclisti, sulla quale si sarebbero verificate già diverse pericolose sbandate da parte di biciclette".

La ciclabile avrebbe bisogno di un urgente intervento, ma all’orizzonte non se ne vedono. "A detta degli uffici di riferimento da parte della amministrazione – incalza Badolato – nel medio termine non sarebbe previsto alcun intervento di manutenzione per la sistemazione di questo percorso".

E conclude chiedendo se il sindaco Dario Bernardi è "a conoscenza di questa situazione di degrado, cosi come verrebbe segnalata dai cittadini da tempo, e se non si intenda inserire tra gli interventi di manutenzione e sistemazione delle ciclo pedonali anche questo disastrato percorso, consentendo così il transito in sicurezza da parte dei cittadini".

f. v.