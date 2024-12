Pista del ghiaccio senza barriere. La carrozzina pattina sulla slitta

La pista del ghiaccio allestita in piazza Libertà a Copparo per le festività natalizie diventa inclusiva. Questo grazie ad una speciale pedana che consente alle persone con sedia a rotelle, accompagnate, di pattinare in piena sicurezza. Un’iniziativa frutto della sensibilità delle famiglie Bisi, Simonini e Gambarutti che gestiscono lo spettacolo viaggiante che sta animando il cuore della cittadina e anche la pista del ghiaccio.

Sono Denisð 340-7814486 per organizzare al meglio il servizio. Ieri, a testare la pedana sono stati i ragazzi del Centro socio-riabilitativo diurno "Soleluna" di Jolanda di Savoia, accolti dai gestori della pista del ghiaccio, dal sindaco Fabrizio Pagnoni e dall’assessore Fabio Felisatti.

Un altro motivo d’orgoglio sia per le famiglie Bisi, Simonini e Gambarutti, sia per il Comune è che la pista del ghiaccio copparese è la prima in Emilia-Romagna ad essere dotata della speciale pedana. "Ringrazio gli amici dello spettacolo viaggiante – ha affermato il primo cittadino – che ha già in altre occasioni hanno dimostrato attenzione verso l’inclusione sociale, riconfermata con questa iniziativa che permette a tutti di poter fruire della nostra pista del ghiaccio ed è frutto di un importante investimento. Siamo orgogliosi di essere i primi in regione a proporre questa esperienza e ci permette di fare un salto di qualità". A condividere le parole del sindaco è l’assessore Felisatti che, appena saputo di questa opportunità, non ha nascosto la propria soddisfazione: "Mi si è aperto il cuore e non posso che essere contento per questa iniziativa. E ringrazio sentitamente le famiglie Bisi, Simonini e Gambarutti per averla resa possibile".

Valerio Franzoni