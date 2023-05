Pista di atletica, ecco il collaudatore

Eseguite da un collaudatore Fidal le verifiche per l’omologazione della pista di atletica dello stadio ’Preziosa’ di Copparo. Esaminate la struttura, la nuova attrezzatura acquistata e quella già presente prescritta dalle norme tecniche. Si è attualmente in attesa della conclusione delle operazioni di perfezionamento del verbale, che si è deciso di integrare con maggiori informazioni a completamento dell’anagrafica della pista, come le indicazioni relative all’illuminazione, ai posti e ai parcheggi.

Il primo lotto dei lavori di manutenzione straordinaria dell’impianto sportivo per la pratica dell’atletica leggera dello stadio ha contemplato il rifacimento completo del manto sportivo sintetico e interventi di retopping, conformi alle prescrizioni Fidal.