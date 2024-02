Pista di ghiaccio, numeri da record: ottomila accessi

Nei trentatré giorni di apertura si sono registrati complessivamente 8.675 ingressi: + 7% rispetto allo scorso anno, (8.076 ingressi nel 2022-23), con una media di 263 persone al giorno, con picchi nei fine settimana e nei festivi di oltre cinquecento ingressi al giorno. Importante la partecipazione delle scuole, secondarie di primo grado e superiori, con 703 presenze, +50% rispetto al 2022 con 469 ingressi. Insomma il resoconto della pista sul ghiaccio, gestita da Soelia in piazza Garibaldi, la grande attrazione natalizia ad Argenta ha fatto registrare un risultato più che positivo, con un boom di presenze degli studenti. "La pista di pattinaggio sul ghiaccio è per Argenta una tradizione legata alle festività natalizie che regala quell’atmosfera di festa e divertimento che tanto ci piace vedere nella nostra piazza – è la soddisfazione di Delia Forte, assessore a Istruzione, Politiche Educative e Cultura - Anche quest’anno la pista di pattinaggio si è confermata come l’attrazione capace di far sviluppare relazioni e integrazione sociale, è stata un luogo pieno di vita e partecipato da famiglie, bambini, adulti di ogni età. Non sono mancate le scolaresche, che hanno svolto nel mese di dicembre le ore di attività motoria sui pattini, dove tutti i ragazzi e ragazze hanno potuto avvicinarsi a una disciplina sportiva e testare il proprio equilibrio e divertirsi insieme alla classe". Quest’anno il programma della pista di pattinaggio è stato arricchito con quattro eventi collaterali mirati, dedicati ai bambini e agli adolescenti, i principali fruitori dell’impianto. Soelia ha coinvolto nei fine settimana l’associazione Incontrollarte che ha organizzato due mattine Pattiniamo nel Regno Disney.