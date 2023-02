Resoconto in attivo per la pista di pattinaggio di Argenta: si torna ai grandi numeri degli scorsi anni, con la partecipazione anche dai comuni vicini. Esulta Delia Forte, assessore a Istruzione, Cultura e Politiche Educative: "Siamo soddisfatti soprattutto della risposta dei giovani, la pista di pattinaggio durante le festività è per il nostro comune una tradizione di lungo corso, un’attrazione che ci regala per oltre un mese una piazza Garibaldi viva e frequentata. La gestione pubblica di questa attrazione consente di offrire al nostro territorio un divertimento accessibile a tutte le famiglie e la partecipazione anche delle scolaresche. I numeri quest’anno ci confermano la scelta di continuare in questa direzione: superati gli 8 mila ingressi". Un report positivo quello relativo alla gestione della pista di pattinaggio sul ghiaccio affidata alla municipalizza Soelia, allestita in piazza Garibaldi nell’ambito dell’organizzazione delle manifestazioni natalizie "Natale in pista" del Comune di Argenta.?Nei 34 giorni di apertura si sono registrati complessivamente 8.076 ingressi, + 38% rispetto allo scorso anno, (5.857 ingressi nel 2021-22), con una media di 237 persone al giorno, con picchi nei fine settimana e nei festivi di oltre 500 persone al giorno, per un incasso complessivo oltre 27 mila euro.