Pista di pattinaggio sul ghiaccio. L’inaugurazione è un successo

E’ stata inaugurata con un giorno di anticipo la pista di pattinaggio sul ghiaccio, montata nella centralissima piazza Umberto I. Si è cominciato prima perché le previsioni meteo erano pessime, ma c’era un filo di preoccupazione dal momento che nell’anteprima fiera era stato annullato il concerto di Stef Burns, il chitarrista di Vasco Rossi, una delle attrazioni della kermesse e poi il maltempo non c’era stato. Invece è stata pioggia battente per quasi due giorni. Anche il grande albero di Natale, allestito in piazza XXIII, è stato acceso in anticipo, visto il maltempo previsto la domenica. "Tutto è filato liscio – commenta il presidente della Pro Loco, Giovanna Toschi – Grazie di cuore a tutte le associazioni, comitati di frazione, commercianti e attività che ci aiutano a fare belle e ricche le nostre festività". Era rimasta esclusa la frazione di Ripapersico, ma "è stato solo un contrattempo – spiega l’assessore Gian Luca Roma –. L’azienda che installa le luminarie ha avuto un problema con un mezzo. A breve termine, tempo permettendo, illuminerà anche l’albero di Ripapersico". Ricordiamo che in piazzetta Ex Duomo ad accogliere le bambine e i bambini ci sarà il Villaggio di Babbo Natale. Oltre agli appuntamenti dedicati ai più piccoli, non mancheranno le proposte gastronomiche, i mercatini e le tantissime iniziative organizzate nelle frazioni. Da tenere d’occhio il calendario delle proposte alla biblioteca comunale "Peppino Impastato".