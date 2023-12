Pista sul ghiaccio e mondo Disney. Da mercoledì pattini e giochi

Ancora pochi giorni e poi il via al magico regno del ghiaccio. Per la prima volta ad Argenta, infatti, gli amici di Incontroll’arte portano per la prima volta ad Argenta principesse, principi e tanti altri personaggi Disney che usciranno dal mondo delle favole per danzare e pattinare sul ghiaccio insieme a voi in un evento straordinario. L’appuntamento è quindi per mercoledì prossimo e fino a domenica sette gennaio, quando si inizierà a pattinare nella grande pista sul ghiacchio in piazza Garibaldi. Con i seguenti orari: mattino 10 – 12 e pomeriggio 14 – 19. E poi anche alla sera con orari: 20– 23. Trecento i pattini per il noleggio e per i piccoli principianti sono disponibili gratuitamente quattro simpatici tutori.

I prezzi di ingresso, comprensivi del noleggio pattini, sono intero 5 euro, ridotto under 12, 4 euro; per le scuole 3. è poi possibile l’abbonamento per 5 ingressi a 20 euro utilizzabile anche in famiglia.

Tra gli eventi in pista: mercoledì, giorno dell’inaugurazione, è prevista la fiaccolata di San Nicola e del vischio promossa dall’Associazione culturale celtica Trigallia. Alle 16.30 ritrovo e partenza da via Trieste (sotto i portici). Mentre altri due appuntamenti sono in programma domenica 17 e sabato 30, dalle 16 alle 18 con musica live con i gruppi Steven in the forest e Kelloggs, in collaborazione con la Scuola di Musica Solaris. E poi ancora sempre domenica 17 e sabato 23 dalle 10 alle 12 ’Pattiniamo nel regno Disney’ In collaborazione con Incontroll’arte.

Sulle note di melodie indimenticabili, saremo catapultati nel mondo incantato con Biancaneve, Belle, Anna, Elsa, Peter Pan, Capitan Uncino.