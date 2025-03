Piste ciclabili per unire il territorio

"Incentivare sempre più il turismo lento e la nascita di nuove piste ciclabili", cogliendo l’opportunità del progetto Stami (Strategie territoriali per le aree montane e interne) per la zona del Basso Ferrarese. Questa la proposta del gruppo consiliare di minoranza Lagosanto che si muove, rappresentato dai consiglieri Andrea Pambianchi, Carlo Menegatti, Roberta Bigoni, che ricordano la recente linea di partenza del progetto tracciata nel recente incontro a Codigoro che ha visto Lagosanto tra i Comuni invitati.

"Il collegamento tra le reti di itinerari quotidiani e itinerari per il tempo libero dovrebbe essere prioritaria tra le linee di un percorso corretto di transizione ecologica – affermano i consiglieri -. Bisognerebbe arrivare a perfezionare un reticolato di ciclabili che possano unire le aree più periferiche del paese, come possono essere Borgo Tombe, villaggio San Giuseppe, Trattati di Roma e, perché no, anche Boschetto, collegate tra esse con il centro e con l’attuale bellissima ciclabile che arriva a Marozzo e prosegue per la via del Sale".