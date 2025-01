Pistelli, l’incontro: "Mi trasferisco ma resto aperto"

La puntina, sul braccio del giradischi, graffierà ancora. Riccardo Gadda, titolare dello storico negozio all’angolo dei 4S (Pistelli & Bartolucci), non ama i drammi. "Non chiudo, cambio solo immobile". Proprio ieri pomeriggio, Gadda ha avuto un incontro con l’assessore al Commercio Francesco Carità che ha accolto la sua richiesta, essendo l’immobile in cui è ubicata l’attività commerciale di proprietà comunale. Il tema dirimente, è il canone di affitto che "per un negozio come il mio – spiega il titolare – in una situazione come quella attuale, non è più sostenibile. Ma non ne faccio una colpa al Comune: un ente pubblico ha dei vincoli precisi da rispettare sull’applicazione dei canoni. Sono molto peggio i proprietari di immobili commerciali, privati, che li tengono sfitti pur di non abbassare le cifre degli affitti. Sono loro uno dei problemi del commercio di dettaglio". Il confronto "cordiale" avuto ieri con l’amministrazione è stato definito da Gadda come un "divorzio consensuale". Fra l’altro, rimarca il titolare contattato dal Carlino, "da parte dell’amministrazione ho avuto anche alcune proposte interessanti, di essere coinvolti in alcune iniziative di carattere musicale". Insomma, Pistelli & Bartolucci non scomparirà da Ferrara. "Anche perché – prosegue – non voglio privare la città di un pezzo importante della sua storia, che in qualche modo è diventato parte integrante dell’identità cittadina". Nessuna chiusura, solo un trasloco. Anche se, ancora, non si sa con esattezza quale sarà l’ubicazione del ’nuovo’ punto vendita. "Al momento – dice ancora Gadda – sto valutando due possibili soluzioni: una in via Mazzini e l’altra in via Garibaldi. Resto, comunque, nel cuore del centro storico". Di più. "Il ’nuovo’ negozio – tiene a ribadire – avrà il medesimo arredamento di quello attuale. Conservo tutto: avrà solo dimensioni più ridotte". Ancora non si sa neanche in che tempi avverrà il trasloco. "L’amministrazione – precisa – non mi ha fatto nessun tipo di pressione. Però tenderei a fare il trasloco comunque nel giro di un mese al massimo". L’ultimo ragionamento che Gadda consegna alle nostre colonne, è di carattere più generale e riguarda il commercio di dettaglio in senso ampio. Un po’ un auspicio per il futuro. "Dal momento che i presupposti per il settore commerciale, anche per quest’anno, non sono dei migliori – conclude – mi piacerebbe che ci fosse, tra gli esercenti, uno spirito di maggiore coesione e collaborazione". Chissà, se qualcuno farà suo questo appello.