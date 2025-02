"Pistola alla tempia, non si tratta"

Riceviamo e pubblichiamo dal sindaco di Copparo

A pochi giorni dalla sospensione del contratto integrativo aziendale, a partire dal 1° marzo, l’annuncio dell’avvio della procedura di licenziamento collettivo da parte di Berco rappresenta per tutti un durissimo colpo. Trattandosi di due atti unilaterali pesantissimi, temiamo influssi negativi sul tavolo già fissato al ministero delle Imprese e del Made in Italy per giovedì 13 febbraio. Tavolo che assume un valore ancor più sostanziale, a fronte della partenza del nuovo drammatico contatore: sono infatti scattati i 75 giorni massimi previsti dalla legge per poter ancora addivenire ad un accordo prima di procedere con i licenziamenti. La prima richiesta al ministro Adolfo Urso sarà quella di farsi portavoce di un’istanza ufficiale di sospensione di entrambi i provvedimenti, al fine di ripristinare un clima più adeguato al confronto: non si tratta con la pistola puntata alla tempia. Continuiamo a seguire da vicino questa terribile crisi e a sostenere le iniziative che saranno decise e messe in campo. Siamo costantemente al fianco dei nostri lavoratori e delle loro famiglie, facendo quadrato intorno a loro e rimanendo impegnati per salvaguardia occupazionale e la tenuta economica del territorio.

Fabrizio Pagnoni,

sindaco di Copparo