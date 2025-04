Pistola e movente, tutti i punti oscuri

Una pistola (probabilmente una scacciacani) che non si trova e un movente che rimane allo stato un mistero. Sono alcuni (i principali) punti da chiarire nella tragedia che ha unito con un filo di sangue il Mugello e Ferrara. È infatti sulle alture intorno a Firenze che, domenica sera, la guardia giurata Federico Perissi è stata assassinata dal collega Mor N’Diaye, 41enne senegalese. Quest’ultimo, dopo aver sepolto Perissi, si è messo al volante della macchina della vittima e ha guidato fino a Ferrara, dove è rimasto coinvolto in un incidente lungo l’autostrada A13. Rimasto senza veicolo, ha quindi raggiunto la città a piedi e qui è stato arrestato dopo aver tentato una rapina e commesso un furto. Solo a quel punto, davanti agli inquirenti estensi, ha confessato il delitto. Sulle ragioni di quell’orrore rimane ancora un grande punto interrogativo. Qualche risposta potrà arrivare dalla dash cam dell’auto del vigilantes, che avrebbe ripreso l’esplosione di violenza, e dai cellulari. Nelle scorse ore è trapelata anche l’ipotesi che il luogo del ritrovamento non sia quello in cui si è consumato il delitto.