Pistole e taser alla polizia locale di Ferrara, il sindaco: “Deterrente alla criminalità”

Ferrara, 23 gennaio 2024 – Pistole e taser. È quanto verrà dato in dotazione alla polizia locale "Terre Estensi" di Ferrara (non dopo alcune polemiche): oggi il sindaco Alan Fabbri ha firmato il provvedimento che fornirà agli agenti 156 pistole semiautomatiche, comprese le armi di scorta, e di due pistole ad impulsi elettrici (taser).

È stato inoltre stabilito che la dotazione di munizioni da pistola della polizia locale Terre Estensi sarà pari a 7.800 colpi di idoneo calibro, equivalenti a 156 scatole da 50 colpi ciascuna, coincidenti al numero di pistole semiautomatiche di cui è stata stabilita la dotazione.

“Nell'ambito delle politiche di sicurezza, primarie e fondamentali per questa Amministrazione comunale, l'entrata in uso dei taser rappresenta un'azione strategica che garantisce la tutela degli agenti e dei cittadini - spiega il sindaco di Ferrara, Alan Fabbri - La pistola elettrica potrà garantire benefici per la collettività, a partire dalla tutela del personale in servizio. Il taser, stando ai dati riguardanti gli organi di sicurezza che lo hanno già in dotazione, diventa un deterrente per i malintenzionati e spesso è sufficiente per arrestare le azioni criminali”.

Dello stesso avviso anche il vicesindaco con delega alla Sicurezza Nicola Lodi: "Con il riassetto portato avanti dal 2019 abbiamo restituito dignità al corpo. L’introduzione della pistola a impulsi elettrici è una scelta che manifesta un profondo impegno per migliorare l’efficienza e la professionalità delle forze di polizia locale”. In particolare, la pistola a impulsi elettrici potrà essere utilizzata solamente al termine di un periodo di formazione, che ha coinvolto 10 operatori appositamente selezionati.

Per l'Amministrazione comunale si tratta di uno stanziamento di quasi sedicimila euro, che si inserisce nella riorganizzazione della polizia locale Terre Estensi, attuato dal 2019. Già dallo scorso giugno era stato dato il via alla pianificazione di un periodo di sperimentazione del taser. Si era allora riunito il primo tavolo tecnico in cui, oltre al vicesindaco e assessore alla Sicurezza Nicola Lodi avevano partecipato i rappresentanti della polizia locale e dell’Ausl, al fine di stilare le linee guida tecnico-operative e il manuale per l'addestramento e la sperimentazione.