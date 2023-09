Pitone di due metri trovato sulla Romea Indagini per capire da dove è arrivato

Un pitone reticolato della lunghezza di circa 2 metri e del peso di qualche chilo è stato recuperato dai vigili del fuoco di Codigoro, allertati dai carabinieri di Comacchio. Il rettile si trovava sulla statale Romea, al km 36,6 arrotolato su se stesso, anche per l’abbassamento della temperatura. Sul posto è intervenuto anche Alessandro Pozzati dell’associazione Amici degli Animali, che lo ha preso in custodia, su indicazione dei carabinieri e del veterinario, che ha verificto che non ha il microchip. É stato portato per ora nella garzaia di Codigoro. Fra le ipotesi che qualcuno lo avesse in casa, acquistato illegalmente e poi sfuggitogli o liberato. Oppure è scappato da qualche circo. Avrebbe difficilmente superato l’inverno. È considerato uno dei serpenti più forti al mondo, in grado di uccidere un essere umano. Può raggiungere lunghezze da 5 ai 9 metri e un peso fino a 70 chili.