Pitone di tre metri ritrovato sotto una siepe dai militari

Una insolita "evasione" è terminata grazie all’intervento dei Carabinieri. Domenica sera, infatti, un pitone di tre metri per circa venti chili, aveva deciso di prendersi una libertà non autorizzata, sgusciando fuori dalla sua teca e poi direttamente fuori casa. Fuga che nella frazione di XII Morelli aveva destato non poca preoccupazione. L’evasione però, fortunatamente è durata poco perchè l’esemplare femmina di pitone moluro bianco e giallo, di 7 anni è stato agguantato da un coraggioso carabiniere. Un morellese, infatti, che abita a non troppa distanza dal luogo della fuga, nel tardo pomeriggio di lunedì ha notato qualcosa muoversi sotto la siepe del suo giardino e avendo letto l’annuncio della fuga del pitone, si è impaurito e ha chiamato immediatamente i carabinieri. Arrivati sul posto e constatato che si trattava proprio della ricercata, uno dei due militari ha mostrato coraggio e con abilità è riuscito a muovere l’animale, portarlo fuori dal sotto della siepe e prenderlo delicatamente nella zona della testa per bloccare la fuga. In attesa dell’arrivo dei proprietari, per evitare danni all’animale, è stato assicurato nell’auto dei carabinieri. "Il pitone probabilmente ha seguito il canale - hanno detto i proprietari - e poi per ripararsi dalla notte e poi dalla pioggia si era riparato li". Solo fino all’intervento del coraggioso carabiniere che si è trovato a che fare con il grosso serpente, bloccando la fuga. A quel punto, per la molura albina è scattato il rientro forzato "ai domiciliari".

l.g.