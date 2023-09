Pitone reticolato di 2 metri sulla statale Romea: il video del recupero

Ferrara, 9 settembre 2023 – Un pitone reticolato della lunghezza di circa 2 metri e del peso di qualche chilo è stato recuperato questa notte dai Vigili del Fuoco della Caserma di Codigoro, chiamati dai Carabinieri di Comacchio.

Il rettile si trovava sulla statale Romea, al km 36,6 nel comune lagunare, probabilmente per il calore che ancora emanava l’asfalto, arrotolato su se stesso, anche per l’abbassamento della temperatura, essendo un animale a sangue freddo. E’ stato recuperato con un particolare attrezzo dai Vigili del Fuoco.

Il pitone recuperato e Alessandro Pozzati dell’associazione Amici degli Animali, che lo ha preso in custodia

Sul posto Alessandro Pozzati dell’associazione Amici degli Animali, che lo ha preso in custodia, su indicazione dei Carabinieri e del Veterinario, verificando come fosse sprovvisto di microchip, e lo detiene nella garzaia di Codigoro per poi essere affidato ad un centro specializzato che se ne prenderà cura nel modo più corretto.

Fra le ipotesi che qualcuno lo detenesse in casa, acquistato illegalmente quando era piccolo e poi sfuggitogli o liberato nel peggiore dei modi, perché divenuto grande. Un’altra ipotesi e quella che sia scappato da qualche circo. Si tratta sempre comunque di una specie alloctona che non avrebbe potuto probabilmente superare l’inverno se freddo, ma nell’ipotesi che vi riuscisse il pitone reticolato, diffuso nell’Asia sud-orientale è considerato uno dei serpenti più lunghi e forti al mondo. In grado di uccidere un essere umano, è uno dei pochissimi in grado di mangiare un uomo per intero. Può raggiungere lunghezze da 5 ai 9 metri e un peso fino a 70 chili.