Pittura, scultura e architettura I vincitori del premio Niccolini

La cerimonia che ha premiato, ieri, i vincitori del XI Premio Niccolini nella sezione ‘Pittura, scultura e progettazione architettonica’ si è aperta all’insegna del ricordo di Anna Maria Visser, archeologa, museologa e direttrice dei Musei civici di arte antica di Ferrara dal 1986 al 2001. Dopo i discorsi introduttivi dell’assessore alla cultura, Marco Gulinelli, e del presidente del Premio Niccolini, Giovanni Polizzi, delle 33 opere presentate, con il contributo di commissioni specialistiche, il Consiglio di indirizzo del lascito ha selezionato per eccellenza 4 progetti architettonici e 18 opere nell’ambito della pittura e scultura, decretando infine i vincitori.

Per la sezione ‘Progettazione architettonica’ i primi classificati a pari merito, con un premio di 500 euro ciascuno, sono stati, il ‘Progetto di allestimento museale della fabbrica di Palazzo Schifanoia’ dello studio QB Atelier degli architetti Filippo Govoni e Federico Orsini e il ‘Progetto di restauro della Chiesa di Santa Maria della Consolazione a Ferrara’ dello studio Architetto Beatrice Querzoli. Il premio della sezione ‘Scultura’ di mille euro, invece, è andato all’opera ‘Hatra, in memoriam’ di Flavia Franceschini, scultura in terracotta su supporto di materiali diversi. Dulcis in fundo, la sezione di ‘Pittura’, il cui premio, ancora di mille euro, è stato vinto dall’opera in penna su carta tinta con caffè, applicata su dibond, ‘La caduta dei proverbi’ di Marcello Carrà. Hanno meritato una segnalazione ed un premio di 400 euro ciascuna le opere: ‘Albero Etiopia’ di Nedda Bonini e ‘Palazzo Costabili, angolo del quadrivio’ di Claudio Gualandi, che ha dedicato il premio ad Anna Maria Visser. Al termine delle premiazioni è stata inaugurata, nella sala mostre al piano terra di palazzo Crema, un’esposizione che resterà visitabile dal 25 marzo al 10 aprile (aperta tutti i giorni dalle 10 alle 12.30 e dalle 16.30 alle 19) delle opere di tutti gli artisti, tra cui i premiati, che sono stati selezionati per eccellenza.

f. f.