"Più attenzione alle frazioni minori Evitare che restino isolate"

"Auspichiamo che al più presto venga posta maggiore attenzione alle comunità più piccole del territorio, sono abitate in prevalenza da anziani che rischiano di vivere nell’isolamento e nella solitudine", è l’auspicio di Daniela Fuschini, più volte assessore e leader di Sinistra Civica per Ostellato. E aggiunge: Per quanto riguarda invece la programmazione delle opere pubbliche da realizzare nel 2023, riconosciamo l’importanza strategica dei finanziamenti del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza, ma evidenziamo la necessità di intervenire con risorse proprie su le restanti frazioni escluse da interventi europei".

E ancora: "I lavori di riqualifica urbana, di interventi in ambito di edilizia scolastica e di valorizzazione turistica ad Ostellato, Rovereto, Medelana, Dogato erano necessari da tempo ma l’esclusione da qualsiasi intervento nelle frazioni minori quali Alberlungo, Bivio Medelana, Campolungo e Libolla e soprattutto San Giovanni, che è il paese del comune dove in questi ultimi anni vi sono stati i maggiori cambiamenti economici e sociali, è poco comprensibile".

Non solo. "Amministrare è difficile ma scegliere di non nominare queste frazioni nei piani di investimenti anche con piccoli interventi di arredo urbano, è un errore – attacca Sinistra Civica – . Le nostre comunità mai come ora hanno bisogno di coesione e riconoscimento, per cui non prevedere anche solo la riparazione di una panchina, la manutenzione di un monumento o la realizzazione di un breve tratto di marciapiede per accedere a un cimitero allontana sempre più la popolazione da chi li amministra".

Sinistra civica auspica che la situazione cambi: "La speranza è che al più presto venga posta maggiore attenzione alle frazioni anche perché queste sono abitate da persone fragili". E sull’operato dell’amministrazione Sinistra civica è realista: "Si poteva fare meglio e prima? Certo che si poteva ma ugualmente non sottovalutiamo l’impegno dell’amministrazione comunale nel raggiungere questo obiettivo in tempi molto difficili come lo sono stati questi ultimi due ann".

Franco Vanini