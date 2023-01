"Più attenzione e cura alle strade I cittadini stanchi della situazione"

"È tempo che l’amministrazione Comunale, affronti i problemi e li risolva". Va all’attacco la consigliera di Fratelli d’Italia Francesca Caldarone. "Ogni giorno – prosegue l’esponente di Fd’I –, ricevo segnalazioni da cittadini che debbono fare i conti con gravi disservizi, Strade con scarsa manutenzione, degrado dei giardini pubblici e assenza di illuminazione nel centro storico, nelle frazioni, a ridosso delle fermate delle corriere e vicino ai passaggi pedonali in presenza dei ragazzi che si recano a scuola". La consigliera pungola la maggioranza: "È il momento di cambiare assetto, questi problemi non sono per nulla banali e Cento si sente sempre più abbandonata ed isolata. Da tempo persiste uno stato di degrado di alcune vie nel centro storico cittadino, che risultano essere costantemente poco illuminate. Va bene risparmiare, ma non a discapito della sicurezza stessa dei nostri cittadini".

L’amministrazione, secondo Caldarone, deve mettersi al lavoro: "Non c’è alcun dubbio che serva intervenite senza altro ritardo, vista la situazione di forte disagio che peraltro, aiuta l’incremento degli atti vandalici e fa vivere in una situazione di forte insicurezza. La gente non può aver paura di tornare a casa, di lasciar uscire i propri figli alla sera, di temere che non vengano visti da un auto mentre aspettano la corriera, così come i commercianti del centro storico, non possono avere il timore di essere scippati alla chiusura delle attività".

I punti luce, secondo Caldarone, sono fondamentali: "Dall’efficacia dell’illuminazione, dipendono oltre al decoro urbano, la sicurezza generale e quella delle persone. La mancanza di visibilità agevola episodi di microcriminalità, peraltro già concretizzatisi in furti e danneggiamenti. Per questi motivi, presenterò un’interrogazione Consiliare per mettermi a disposizione di questa amministrazione, al fine di aiutarla a trovare una soluzione per il bene dei Centesi che non possono pagare un prezzo così alto a causa di chi ha priorità distanti dalle esigenze quotidiane e necessarie".

l.g.