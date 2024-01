Più bella e a prova di terremoto. Ecco la nuova scuola di San Biagio

Grande festa questa mattina a San Biagio, dove alle 10 sarà tagliato il nastro inaugurale nella scuola primaria dopo i lavori di miglioramento sismico e la riqualificazione dell’edificio, il secondo nell’ultimo periodo dopo la ristrutturazione nella scuola di Consandolo. Lunedì i bambini sono tornati nelle aule scolastiche dopo la ristrutturazione iniziata in estate e terminata in questi giorni, un’operazione che ha richiesto un investimento di 500 mila euro. E’ finito dunque l’esilio degli alunni nella scuola di Filo, che aveva ospitato i bambini sanbiagesi in questa fase di transizione. Oltre al miglioramento sismico, la scuola è stata riqualificata negli spazi interni e nella facciata esterna. La scuola è il settore nel quale si sono concentrate le attenzioni dell’Amministrazione Baldini in questa legislatura. Nei prossimi mesi l’attenzione sarà per la nuova scuola primaria di Argenta, sull’avvio dei cantieri della nuova scuola materna e dell’asilo nido; oltre che sulla scuola di Santa Maria Codifiume, un intervento più complesso nella sua gestione che l’amministrazione Baldini prevede di riprendere alla conclusione dell’anno scolastico in corso. Oltre alla scuola primaria, la frazione di San Biagio beneficerà degli ingentissimi investimenti per la variante alla statale 16, dallo svincolo di Argenta a ponte Bastia sul fiume Reno, che sarà ricostruito, passando proprio per San Biagio. "Il fine anno ha portato una notizia per la quale abbiamo lavorato dal primo giorno di mandato nel 2019 – dice il sindaco Andrea Baldini - come prima di allora il sindaco Antonio Fiorentini, e i sindaci prima di lui: è stata indetta la gara per l’appalto integrato della statale 16. La gara, che ha impegnato un quadro economico di circa 250 milioni di euro, si è conclusa il 1° di dicembre, un fatto posso dire storico, perché ci consegna la sicurezza che questa opera necessaria, strategica per il nostro territorio, si farà". Torniamo alla scuola primaria di San Biagio, un investimento molto meno costoso, ma non meno importante: "La scuola rimane la priorità – commenta il sindaco di Argenta, Andrea Baldini – così come raccontato dal piano investimenti del Comune, nel quale abbiamo messo a disposizione più di 15 milioni di euro solo in questi 5 anni di lavoro. E’ stato stimolante progettare un rinnovato sistema scolastico per Argenta. Prima di tutto abbiamo dedicato attenzione totale al miglioramento della sicurezza degli edifici, poi grazie alle opportunità finanziarie degli ultimi anni, abbiamo potuto immaginare come arricchire e innovare i servizi scolastici".

Franco Vanini