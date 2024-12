"Più chiarezza per il noleggio"

Luca Nuccio commenta le nuove regole del codice della strada, condividendole: "Sono d’accordo, vanno adottate per garantire una maggiore sicurezza sulle strade, oltre a porre maggiore attenzione alla guida". Luca Nuccio prosegue sul tema monopattini: "Ho letto e approfondito le nuove norme per il suo utilizzo, credo che sia corretto che questi mezzi abbiamo la targa e che siano assicurati, anche per motivi di sicurezza personale. Bene l’uso del casco. E’ interessante capire – aggiunge Nuccio – come potranno essere gestite queste nuove disposizioni

per quei monopattini dati a noleggio in città. Su quest’aspetto spero sia fatta maggiore chiarezza".