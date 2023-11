"Più collaborazione tra negozi grazie al digitale"

È partito in questi giorni il corso ‘Formazione per la transizione ‘verde’ e digitale. Commercio e Distribuzione’ alla galleria ‘Alda Costa’, organizzato e promosso da Iscom Ferrara per il territorio di Copparo. Numerose e di estrema attualità le tematiche affrontate dal progetto messo in campo dall’ente formativo che fa riferimento ad Ascom Confcommercio Ferrara. Tra gli argomenti trattati transizione ‘verde’, passaggio al digitale di ultima generazione, meccanismi dell’intelligenza artificiale, solo per citarne alcuni. Il corso, realizzato con i fondi europei della regione Emilia-Romagna, si completa con approfondimenti sulla storia d’impresa, e l’analisi del concetto del marchio fino allo sviluppo di una strategia di marketing dall’approccio sostenibile. "Come Ascom – commenta Paola Bertelli, presidente della delegazione di Copparo – riteniamo siano percorsi essenziali perché, oltre ad apprendere nuove metodologie e tecniche di comunicazione e marketing, si possono creare collaborazioni tra negozi di vicinato, che sono un autentico presidio economico e sociale delle nostre comunità". L’iniziativa, che coinvolge 16 operatori del commercio, si concluderà nella seconda decade di febbraio 2024.

v.f.